獨家：厚勞省擬每週統計接種新冠疫苗後的症狀

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【共同社2月9日電】關於日本率先給醫務人員接種新冠疫苗並確認安全性的調查，8日獲悉，將由厚生勞動省的研究班每週統計不良反應等接種後出現的症狀數據。預計來自全國100家醫院的醫生等約2萬人將參加，較最初預定的1萬人有所增加。不論原因是不是接種，都將透露症狀的內容和頻率。公佈方式將與厚勞省進行協調。 預計15日獲批的美國製藥巨頭輝瑞的疫苗在海外做了以約4.3萬人為對象的臨床試驗，但日本國內僅有160人，規模很小。研究班負責人、順天堂大學客座教授伊藤澄信表示：“有關日本人的安全性信息有限。若能獲得對2萬人做調查的信息，大概可以讓國民放心接種吧。” 來自國立醫院機構等系列設施的、徵得同意的醫生和護士將參加調查。輝瑞疫苗預定間隔21天接種2次，要求記錄從第一次接種到第二次接種的4週後的每日健康狀況。 研究班將通過各個設施，每週收集發燒、乏力、接種部位腫脹、預計以數千人中約1人的頻率發生的症狀以及嚴重病例的數據。 厚勞省將較往常更加頻繁地召開有關不良反應的專門小組會議，分析收集的數據。長期來看，還將調查接種後因某種理由住院的比率、以及直至接種後4週的新冠感染比率。 與日本簽署了供應合同的英國阿斯利康和美國莫德納的疫苗若獲得批准，也將實施同樣的安全性調查。 此外，預計將出現一定比率的醫務人員因接種後症狀而暫時無法上班，厚勞省還將從調查結果探討確保醫療順暢的接種推進方式。3月中旬啟動的面向新冠診療...