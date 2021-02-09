獨家：東京奧組委擬就森喜朗發言召開臨時會議

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【共同社2月9日電】圍繞東京奧運會和殘奧會組委會主席森喜朗作出蔑視女性的發言，奧組委開始協調最快本週內召開理事會和評議員會的臨時聯席會議。鑑於對發言的輿論反應嚴厲，已判斷作為奧組委有必要抓緊磋商應對措施。森喜朗表示不想辭職。多名相關人士8日透露了該消息。 就任奧組委理事的有原選手、比賽團體、企業相關人士、東京都議會議員、國會議員等，據分析將從多種視角探討有關森喜朗發言的應對措施。評議員會相當於理事會的上層機構，成員有日本足球協會前會長川淵三郎等。會議很有可能12日舉行，或許也將對通過體育推進男女共通參與的措施進行磋商。 奧組委7日夜晚在官方網站刊登評論稱，森喜朗的發言不恰當，性別平等是東京奧運的基本原則之一。此外還向東京的各國大使館傳達了尊重性別平等的想法。 森喜朗3日在日本奧委會（JOC）臨時評議員會上作出了“有眾多女性加入的理事會很費時間”等發言。他第二天撤回發言並道歉。國內外批判升溫，日本在野黨主張森喜朗應該辭職。（完）