聚焦：奧運聖火傳遞啟動在即 地方急求防疫標準

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【共同社2月9日電】在新冠疫情持續的情況下，距離東京奧運會聖火傳遞不到50天。奧組委表示將採取避免“三密”（密閉、密集、密切接觸）的措施，但負責實際工作的地方政府提出殷切願望稱，“希望其出示旨在安全安心開展的大致標準和指導方針”。由於奧組委主席森喜朗蔑視女性的發言，對奧運舉辦的逆風日益增強。“真的能跑嗎？”火炬手也焦慮不安。 福島縣是3月25日聖火傳遞起點。該縣奧運會和殘奧會推進室副課長莊司康正表示：“剩下不到兩個月時間，卻沒有奧組委出示的指導方針。能開展何種傳遞令人煩惱。” 去年在聖火傳遞啟動的2天前延期，因而負擔了沿途警備的取消費等約2.5億日元（約合人民幣1532萬元）。今年日程提前了一天，必須重新製作招牌等。莊司接著表示：“想在看清疫情的同時開展準備工作。” 讓地方政府負責人煩惱的是避免“三密”的措施。聖火傳遞在火炬手前後配備贊助企業等的車隊，並分發紀念品等帶動氣氛。奧組委正朝著簡辦的方向展開協調，但具體會如何還不得而知。 繼福島之後聖火將進入栃木縣，該縣負責人頭痛地表示“奧組委要求避免密集，但與傳遞的應有方式不符。” 為聖火傳遞增添色彩的名人參加恐怕也會引發圍觀者蜂擁而至。大分縣的火炬手名單中包括當地出身的藝人指原莉乃（28歲）等人，該縣正在探討讓其在能限制觀眾的典禮會場內跑動。 鑑於森喜朗“無論以何種形式都會舉行”的發言，原定在愛知縣內擔任聖火傳遞火炬手的搞笑組合“倫敦...