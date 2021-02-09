與商船碰撞的海自潛艇艦橋歪斜潛舵折斷

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【共同社2月9日電】9日採訪日本海上自衛隊獲悉，海自潛艇“蒼龍”號在高知縣足摺岬近海與民間商船發生碰撞的事故中，“蒼龍”號出現艦橋歪斜，以及從船體中央橫向延伸的“潛舵”中右舷一側彎曲折斷等損傷。潛舵有調整航行時深度的作用。“蒼龍”號天線也損壞，暫時不能與外部進行通信，結果到能夠聯絡告知發生事故為止耗費3小時以上。 第5管區海上保安總部（神戶）從9日上午7點開始在高知港對“蒼龍”號展開調查，著手查明原因。海自也於8日設立事故調查委員會，將推進查明當時的詳細情況。 防衛相岸信夫在9日內閣會議後的記者會上表示，將全面配合海上保安廳的調查。他稱：“讓國民十分擔憂，非常抱歉。將努力查明原因並防止再次發生。”官房長官加藤勝信在記者會上就來自潛艇的聯絡延遲指出：“這是應該在防衛省改善的課題。應帶著強烈的問題意識進行探討。” 第5管區稱，將向“蒼龍”號派遣高知海上保安部的巡邏船“土佐”號，推進外觀拍攝及進入艦內調查。 海保相關人士稱，發生碰撞的對方商船可能為香港籍貨船“鴻通（OCEAN ARTEMIS）”號，船員為約20名中國人。 防衛省稱，碰撞發生在8日上午10點55分左右，當時“蒼龍”號為了從海中上浮而伸出潛望鏡。潛艇3名船員受輕傷。向司令部的第一份通知於下午2點20分左右使用手機發出。第5管區接到海自吳地方總監部聯絡稱，“蒼龍可能與普通船舶發生了接觸”。“蒼龍”號可以自力航行，8日深夜駛入高...