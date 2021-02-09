日本加速新冠疫苗保管和運輸的準備工作

Newsfrom Japan

【共同社2月9日電】為了保管新冠疫苗，日本國內2家廠商8日開始了超低溫冷凍櫃的出貨。此外還獲悉疫苗國內運輸將由雅瑪多控股等日本、德國的共3家企業負責等，準備工作正在加速。中央政府表示將製作旨在安全運輸的指導方針。厚生勞動省預計15日正式批准美國製藥巨頭輝瑞生產的疫苗。 輝瑞疫苗需要在零下75度進行管理。首批疫苗預定14日從比利時運抵成田機場。在日本國內，除了推進配備保管疫苗的超低溫冷凍櫃外，還在加緊完善疫苗運輸體系。有的醫院已安裝好了廠商出貨的冷凍櫃。 從事健康器械生產與銷售的PHC控股（東京）在超低溫冷凍櫃國內市場上所佔份額最大，將根據與政府的合同，計劃2月交付1000台用於輝瑞疫苗，到5月底總計交付3200台。出貨已從2月8日開始。 銷售食品與醫療用冷凍設備的Kanou冷機（相模原市）1日與政府正式簽署了1730台的合同，8日開始出貨。從事冷凍和冷藏設備業務的EBAC（東京）將準備2820台，部分已出貨並完成安裝。以藥品冷櫃等聞名的NIHON FREEZER（東京）到6月底將確保2250台，力爭2月內出貨。 需要在零下20度保管的美國莫德納公司疫苗的冷凍櫃將由雙鳥工業（新潟縣燕市）向武田藥品工業供貨5000台。雙鳥工業將著眼於今後的需求，推進生產總計約1萬台。 疫苗的國內運輸由雅瑪多控股、旗下擁有西濃運輸的西濃控股、國際物流巨頭德國郵政DHL這3家日德企業負責。 疫苗的容器容易...