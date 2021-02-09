日政府將召開疫情對策會議探討修改應對方針

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【共同社2月9日電】日本政府8日對作為新冠病毒對策延長了緊急事態宣言的10個都府縣繼續盡全力控制疫情。在關注感染人數及病床緊張程度等的同時，慎重探討了是否有可以解除宣言的地區。在應對新冠的修改後的特別措施法施行之前，最快12日舉行專家等構成的諮詢委員會和對策總部會議，擬修改對策指針“基本應對方針”。 首相菅義偉在8日的自民黨高層會議上，圍繞新冠緊急事態宣言表示：“陽性患者數正在減少，將保持這一趨勢切實採取措施，對（宣言）期間能夠解除的地區也考慮解除並推進工作。”大阪府以已滿足要求中央政府解除宣言的獨自標準為由，在9日的對策總部會議上研究是否提出要求。愛知縣知事大村秀章表示，預計本週內圍繞解除宣言將啟動和中央政府方面的磋商。 修改後的特措法將於13日施行。作為宣言的前一個階段新設了“防止蔓延等重點措施”。指定地區可以要求縮短營業時間等，對於不服從命令的情況，將處以20萬日元（約合人民幣1.2萬元）以下行政處罰的罰款。 為了把修改後寫進的內容反映到應對方針中，將在最快12日舉行的諮詢委員會和對策總部會議上磋商。在此之前，計劃9日召開新冠病毒感染症對策小組會及向厚生勞動省提供建議的專家組織的會議。 結合專家的意見，政府關於截至3月7日處於宣言發佈期的10個都府縣將推進疫情分析，探討是否有地區可提前解除宣言、或解除宣言後應過渡到重點措施的地區。 官房長官加藤勝信在8日的記者會上就疫情指出，...