海上自衛隊潛艇撞船事故或緣於人為失誤

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【共同社2月9日電】關於日本海上自衛隊潛艇“蒼龍”號在高知縣足摺岬近海與民間商船相撞的事故，9日採訪防衛省相關人士獲悉，可能是因為用聲納確認周圍狀況不夠充分等人為失誤造成的。事故發生在潛艇從海中上浮之際，但事故前沒有來自“蒼龍”號的提及聲納和潛望鏡故障的相關報告，海上保安廳和海自的事故調查委員會將調查該潛艇是否遵守了上浮程序。 海自一把手、海上幕僚長山村浩在9日的記者會上稱“抱歉給國民帶來了很大困擾”，還向商船方面表示了歉意。 潛艇在潛航中，通過聲納確認周圍船舶的螺旋槳聲等，確保安全。聲納具有難以感知艦艇後方聲音的特性。上浮之際需要執行一系列程序：在改變船體朝向，使聲納無死角的同時，分階段上升到海面附近，然後伸出潛望鏡，由船員觀察海面。 據相關人士透露，“蒼龍”號上浮途中未能用聲納確認到商船，在水面附近伸出潛望鏡時才發現。據分析，“蒼龍”號來不及避開，潛艇上部與商船底部發生了碰擦。事故現場附近的海流複雜，也可能難以用聲納聽到商船發出的聲音。 “蒼龍”號天線等受損導致無法通信，從事故發生到彙報花費了3個小時以上。山村9日就此表示“我覺得是沒有設想到（通信）一時全部無法使用的情況。這是應該反省之處。不能允許出乎預料”。今後將討論導入緊急情況下的通信方式。（完）