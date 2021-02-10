估算顯示美中等提升減排目標將拯救數百萬人

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【共同社2月10日電】英國倫敦大學等國際團隊日前公佈的估算結果顯示，如果按達成全球變暖應對框架《巴黎協定》目標的水平推進溫室氣體減排，到2040年包括排放大國中國、美國在內的9國每年可挽救數百萬人的生命。 據悉，伴隨全球變暖產生的糧食短缺、大氣污染等負面影響將緩和，團隊方面表示“這將成為把衛生領域推上氣候變化政策最前線的機會。” 調查對象為占到全球排放量70%的中國、美國、印度、印尼等9國。日本未包含其中。調查分為各國減排目標維持現狀和參照《巴黎協定》水平提升目標兩種情況，對PM2.5等大氣污染物、糧食短缺等造成的每年死亡人數進行估算。 據分析，如果9國依照《巴黎協定》目標推進減排，與現狀相比，飲食生活的改善將挽救約580萬人的生命，大氣污染的改善價格拯救約120萬人，適當運動降低患病風險將挽救約120萬人。 《巴黎協定》力爭實現氣溫升幅與工業革命前相比控制在不到2度，盡量做到1.5度，然而現狀來看目標很難達成。因此包括日本在內的各國被寄望於提升減排目標。 該研究成果在英國醫學雜誌《柳葉刀》相關刊物上發表。（完）