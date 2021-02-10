獨家：日本將修改法律禁止向熊等野生動物投食

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【共同社2月10日電】10日獲悉了日本環境省正在討論的《自然公園法》修正案全部內容。不僅禁止在國立公園和國定公園的部分區域向熊等野生動物投食，還將新設處以30萬日元（約合人民幣1.8萬元）以下罰金的規定。被投食的野生動物不再害怕人類，徘徊市區街道或襲擊人類的情況屢見不鮮，環境省為此採取對策。政府和執政黨開展協調，力爭3月上旬在內閣會議上敲定。 修正案規定在瀕危物種鳥獸等大量棲息的“特別區域”等，不允許向哺乳類或鳥類投食。管理公園的中央政府和都道府縣的職員可以指示制止投食者，若拒不服從，將處以罰金。 出台新規背後存在著近年來遊客投食明顯增多的情況。雖然當地政府等呼籲禁止，但並無強制力，一直苦於應對。 據環境省稱，知床國立公園（北海道）附近被投食的棕熊數量增加，2017至2020年度在市區街道出沒達到355次。 修正案還將引進新制度，由當地政府等制定提出拆除廢舊房屋和輸電線入地等景觀改善措施的建設計劃以及寫有促進自然體驗活動措施的計劃。上述計劃若獲中央政府或都道府縣政府認定的話，則無需為開展項目申請許可。 環境省還曾探討對山間越野跑和小型無人機加以限制，但暫未列入此次修正案。（完）