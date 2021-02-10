焦點：注射器問題攪亂日本疫苗供應和接種計劃

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【共同社2月10日電】有關預計近期將獲批的美國製藥巨頭輝瑞所產新冠疫苗，接種實施體系的不確定性增強。歐盟（EU）對區域內所產疫苗加強出口管制，難以預期供應量。在日本國內，由於注射器問題，政府緊急把每瓶疫苗抽取6劑改為5劑。中央和地方政府的接種計劃蒙上陰影。 ▽特殊注射器 “之前寫明6劑，但變更為5劑，將懇請完善體系。”9日的眾院預算委員會會議上，厚生勞動相田村憲久透露將修改發放給地方政府的指南，把輝瑞疫苗每瓶的接種數從6劑減至5劑。理由是特殊的注射器數量不足。 問題的源頭在美國。啟動接種的去年12月時，原本宣稱每瓶可接種5劑，但不久“瓶內有殘餘”的消息在各地成為話題。隨後引起殘餘部分能否用於接種的討論，美國食品藥品管理局（FDA）批准了使用。 據美國《紐約時報》等報道，輝瑞要求FDA將每瓶疫苗的用量正式從5劑變更為6劑。FDA表示為難，但最終予以同意。 不過，為了確保從1瓶中抽取6劑，只能使用為避免藥劑浪費而採用特殊設計的“低死體積注射器”。 日本厚勞省去年夏天起向生產商發出呼籲，致力於確保注射器，但並未指定種類，設想的是每瓶抽取5劑。去年12月輝瑞提供消息稱“特殊注射器可抽取6劑”，政府因而變更方針。在今年1月面向地方政府的說明會上，政府告知“每瓶接種6劑”。 但是，1月20日與輝瑞簽訂1.44億劑供應合同後，日本政府得知已經準備的注射器大多隻能抽取5劑。厚勞省於是加緊確保特殊注...