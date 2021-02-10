日本紀念“愛媛丸”被美軍潛艇撞沉事故20周年

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【共同社2月10日電】日本愛媛縣立宇和島水產高中（該縣宇和島市）的實習船“愛媛丸”2001年在美國夏威夷近海被美海軍核動力潛艇撞沉，造成學生等9人遇難。10日正值事故發生20周年，該校舉辦“追憶日”儀式，出席的全校學生、遺屬、倖存者等約260人共同悼念遇難者，再次起誓“不遺忘事故”以及海上安全。 儀式上，在發生事故的上午8點43分，從目前仍沉在海底的“愛媛丸”上打撈出的鐘敲響與遇難人數相同的9次。出席者在紀念碑前默哀，隨後逐一在獻花台擺上1枝白色菊花。 校長武智誠治致辭時表示：“希望借此機會牢記曾發生的慘痛事件，並思考生命的寶貴、日常生活的安心安全與世界和平何等重要。”作為新冠防疫措施，出席者佩戴口罩並做好消毒工作。 學生代表、高二學生福本尚健（17歲）表示：“由於發生時我還未出生，進高中前完全不知曉，但聽說理由是美方未充分確認，感到十分憤怒。為守護生命，每一個人都必須保持警惕。” 事故發生於2001年2月9日（日本時間10日）。載有體驗航海的民間人士的“愛媛丸”遭突然上浮的美國核潛艇“格林維爾”號碰撞並沉沒，4名實習生、2名教師及3名船員共計9人遇難。 事故當時的日本首相森喜朗（現東京奧運會和殘奧會組委會主席）在接到事故通報後繼續打高爾球而飽受指責，成為其下台的原因之一。森喜朗近期作出蔑視女性的發言，受到國內外的批評。（完）