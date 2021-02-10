海自潛艇撞船事故或因船員操作不熟練所致

Newsfrom Japan

【共同社2月10日電】10日採訪日本政府相關人士獲悉，關於海上自衛隊潛艇“蒼龍”號在高知縣足摺岬近海與民間商船相撞事故，可能是潛艇船員熟練度不足導致操作失誤。“蒼龍”號此前因定期檢查而長期未出海，事故當天為回歸高難度任務正在進行恢復熟練度的訓練。海自將確認船員訓練情況以及規定的操作方法是否得到徹底執行。 潛艇已駛入高知港，運輸安全委員會的船舶事故調查官10日在當地開始了調查。第5管區海上保安總部（神戶）也從9日起啟動調查，此外潛水員還在神戶港對可能是相撞對象的貨船船體進行調查。 據防衛省稱，“蒼龍”號8日上午可能是在浮出水面時避讓不及撞上了商船。據悉，潛艇在上升過程中未能用聲納確認到商船，升至海面附近伸出潛望鏡時才發現了商船。 據政府相關人士稱，可能是回歸任務前的船員訓練處於不充分狀態導致了用聲納確認週邊船舶不充分以及船體上浮程序失誤。 海自一把手、海上幕僚長山村浩在9日的記者會上，提到訓練潛艇“朝潮”號2006年在宮崎縣近海上浮時與油輪相撞一事稱：“那次事故後，我們儘可能地採取了對策。將調查為何會發生事故。”（完）