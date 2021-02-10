阿聯酋探測器成功進入環繞火星軌道

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【共同社開羅2月10日電】去年7月從日本發射升空的阿聯酋（UAE）火星探測器“HOPE”（希望號）9日成功進入環繞火星軌道。阿聯酋政府公佈了上述消息，將開啟中東各國中首次火星探測。該探測器將在約2萬至4萬公里的高空觀測數據，有助於查明火星幾乎全部消失的大氣和水的機制。 阿聯酋作為國家戰略正在加速太空開發，力爭在建國50週年的今年開始火星探測，制定構想6年後發射了探測器。此外還在推進到2024年前將搭載探測車的探測器送上月球的計劃。 “HOPE”成功進入火星軌道後，阿聯酋王儲穆罕默德在推特上發文稱讚稱：“這是我國歷史上的重要成果。” HOPE的機體為面板打開狀態，寬約8米、高約3米、重約1.5噸，搭載了使用紫外線和紅外線的裝置。去年7月20日，搭載該機體的H2A火箭從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空。 去年夏季地球和火星的距離處於約2年來最近的位置，各國視之為能以較少燃料抵達火星的良機，繼阿聯酋後，中國發射了探測器、美國發射了探測車。中美兩國還力爭實現在火星著陸。（完）