關注：二階“擁森”火上澆油 森喜朗辭職壓力增大

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【共同社2月10日電】對東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗蔑視女性發言的批判勢頭擴大。日本菅義偉政府為了把對舉辦奧運的影響降到最小限度而煞費苦心。在此形勢下，擁護森喜朗的自民黨幹事長二階俊博出現了可被視作輕視志願者的“失言”，導致事與願違，火上澆油。以國內外擴展開來的對森喜朗的批判為背景，在野黨加大了要求其辭職的壓力，看不到事態平息的跡象。 ▽物化志願者 “我一貫受到男女平等的教育。從內心尊重女性。”9日在自民黨總部，二階在記者會上就支持森喜朗繼續任職的自身姿態解釋稱沒有輕視女性的意圖。 不得不作出這番表態的原因在於8日自己的記者會。對於接連有志願者因森喜朗發言而退出，二階指出“大概是一時性地說想退出。若事態沉靜下來，該人的想法也會變化”，還表示“若非要退出，就不得不招募新的志願者”。 這是意在支援森喜朗的一系列話語中的發言，但立憲民主黨議員辻元清美強烈抨擊說：“這是物化志願者”。自民黨骨幹嘆息稱：“因為二階，森喜朗發言進一步繼續發酵。看不到終結。” ▽白色西裝 9日的眾院預算委員會上，立民黨的3名提問者是身穿白色西裝或白色上衣的女議員。白色西裝是美國女性參政權運動的象徵。龜井亞紀子要求“到3月8日的國際婦女節前，有必要換掉森喜朗”。金子惠美譴責說：“森喜朗的發言真的很過分。這就是性別歧視。” 接下來的眾院全體會議上，立民黨和共產黨的許多女議員穿了白色服裝，男議員則在胸前口袋裡...