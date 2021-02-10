日本政府擬本週內不解除緊急事態宣言

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【共同社2月10日電】據多名日本政府和執政黨相關人士透露，政府10日就新冠病毒緊急事態宣言展開協調，關於處於宣言期間的全部10個都府縣，擬本週內不予解除。感染情況儘管整體呈減少趨勢，但很多地區病床仍然緊張，政府傾向於認為目前解除為時尚早。將繼續關注感染人數變化和醫療體系狀況，考慮不等3月7日宣言到期，就從可以解除的地區依次解除宣言。 首相菅義偉10日傍晚在官邸會見了厚生勞動相田村憲久和經濟再生擔當相西村康稔等相關閣僚，聽取了關於最新疫情的彙報，討論了當前的應對措施。政府高官稱“必須使感染減少的趨勢切實保持下去”，認為應避免倉促解除宣言。 愛知縣知事大村秀章在記者會上表示，由於醫療體繫緊張，本週內該縣難以解除。政府配合應對新冠的修改後的特別措施法於13日施行，探討了疫情逐漸穩定的岐阜、愛知兩縣等能否率先解除。包括7日解除宣言的栃木縣在內，預計尚無適用“防止蔓延等重點措施”的地區。 菅義偉在10日的政府與執政黨聯絡會議上，就新冠感染人數稱“已切實變為”減少趨勢，表示發佈宣言取得了效果。同時指出“很多地區病床緊張情況仍在持續”，強調“將貫徹以餐飲為主至今為止的防疫對策，盡全力確保醫療體系”。 官房長官加藤勝信在記者會上表示，隨著修改後的特措法施行，計劃12日召開專家等組成的諮詢委員會和政府對策總部會議，變更作為新冠對策指針的“基本應對方針”。（完）