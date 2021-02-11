暗網兜售新冠疫苗 警方警惕新型詐騙

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【共同社2月11日電】11日採訪專家獲悉，在有很強匿名性的網絡空間“暗網”上，出現自稱銷售中國等製造的新冠疫苗的網站。此類網站未記載採購的詳細經過，有可能是假貨。警察部門稱“當日本也開始疫苗接種、需要排隊等候時，此類兜售可能會出現在一般的網上”，對出現新的詐騙方式提高了警惕。 信息安全公司“S＆J”社長、在政府相關機構作為信息安全部門顧問的三輪信雄證實了此事。據三輪稱，1月下旬到2月上旬，用特殊軟件訪問暗網後，發現了多個寫有新冠病毒疫苗英文“COVID-19 VACCINE”的兜售網站。 還有網站自稱是中國科學院武漢病毒研究所的科學家組織，稱“中國不與他國分享疫苗，但我們成功發送給他國”，“希望獲得支援以擺脫中國、開展救助更多人生命的活動”等，強調無意出售疫苗但希望獲得捐款。不過三輪發郵件詢問金額後，對方要求接種一次支付按照最近匯率相當於約7000日元（約合人民幣430元）的虛擬貨幣“比特幣”。 日本的製藥企業相關人士指出：“確保疫苗是國家的最優先課題。疫苗被嚴格管理，應該不會流入（黑市）。” 歐美等各國已開始接種新冠疫苗，預計日本政府15日將正式批准美國製藥巨頭輝瑞的疫苗。在這種情況下，相關犯罪也開始增多，據消費者廳稱，各地陸續出現“只要匯款就能接種”等可疑推銷。（完）