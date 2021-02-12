旺代環球帆船賽白石康次郎完賽 成亞洲第一人

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【共同社萊薩布勒-多洛訥2月12日電】在從法國西部萊薩布勒-多洛訥出發的單人不靠港無補給環球帆船賽“旺代環球（Vendée Globe）”中，日本航海冒險家白石康次郎11日以第16名的成績抵達終點，成為完賽的亞洲第一人。這是被譽為“海上珠穆朗瑪峰”的全球最艱苦賽事之一。 完賽時間為94天21小時32分。第二次參賽的白石於去年11月8日出發後，在大西洋遭遇風暴。帆船航海最重要的主帆破損，他在海上用約6天時間自行修繕。帆的狀態並非萬全，他從幾乎墊底的位置逐漸提升名次，最終抵達終點。 白石在抵岸後的記者會上透露自己在比賽出發前年接受了心臟的大手術，表示“能夠完賽多虧了大家”，再次表達對團隊和支持者們的感謝。 四年一度的該賽事路線宏大，從大西洋南下繞過非洲大陸南端的好望角，橫穿印度洋和南太平洋，通過南美大陸南端的合恩角，北上大西洋返回起點。此次第9屆比賽有史上最多的33人參加，法國選手奪冠，成績為80天零3小時44分。已有8人棄權。 白石出生於神奈川縣鐮倉市，在1993至1994年以當時世界上最年輕的26歲達成單人不靠港環球航海。2016至2017年上屆旺代環球賽，他成為首名參賽的亞洲人，但因船桅故障而棄權。（完）