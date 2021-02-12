關注：森喜朗發言反映出日本性別平等意識落後

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【共同社2月12日電】決定辭職的東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗的發言反映出，在全球推進性別平等的潮流下，日本的性別歧視意識仍根深蒂固。從中也能看出，根本上存在著力圖避開民主討論的因循守舊的畸形決策方式。 森喜朗的發言出現在3日的日本奧委會（JOC）臨時評議員會上。“有眾多女性加入的理事會很費時間”“女性競爭意識很強”。國內外大量批評意見就此指出，說話長短、競爭意識有無與性別沒有關係，這是毫無根據的性別歧視。 世界經濟論壇2019年發佈的性別差距報告中，日本的性別差距指數在全球153個國家中位列第121名，是男女最不平等的國家之一。日本政府作為推進男女共同參與的措施，要求體育競技團體也增加女性理事，本該成為領頭人的森喜朗本身卻否定了這一動向。 森喜朗的發言中，“奧組委也有女性，大家都很懂事”一語尤其令女性憤怒。揣度當權者的意思，白天開會懂事地不發言，重要的事情在夜晚聚會等疏通關係的場合決定。這樣的決策方式受到質疑，附帶“#不懂事的女人”搜索標籤的推文大量湧現。 不僅是森喜朗，對這樣的會議狀態和問題發言無人提出異議的奧組委體制也遭到強烈批評。（完）