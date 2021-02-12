東京去年詐騙案頻現上門取走銀行卡手法

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【共同社2月12日電】12日從東京警視廳的彙總數據獲悉，2020年發生在東京都內的特殊詐騙報案數量為2896起，較上年減少919起。受害金額為63.411億日元（約合人民幣4億元），較上年減少12.4508億日元。從受害人家中悄悄取走銀行卡的手法頻現，警視廳考慮到新冠疫情影響下老年人在家概率升高，繼續保持警惕。 各種手法中，最多的是假扮警察等上門偷換銀行卡等的“詐騙盜取”，達到740起。其後依次是“退款詐騙”700起、騙取銀行卡的“存儲款詐騙”678起、冒充親屬等的“是我是我詐騙”566起等。 與新冠有關的詐騙中，以“有補助金”為由敦促登記銀行賬戶等的“預先來電”確認153起，發生2起受害，金額共計約2800萬日元。警視廳犯罪抑制對策總部表示：“新冠疫情下避免外出導致老年人等在家時間變長。希望提高防範意識，不要接聽來自不明號碼的電話等。” 特殊詐騙的檢舉人數為693人（減少121人），其中151人為涉黑人員。警視廳2020年11月對涉嫌有組織參與的“特定抗爭指定暴力團”山口組總部（神戶市）及核心團體弘道會總部（名古屋市）實施了入室搜查。（完）