話題：埼玉秩父小廠所產威士忌享譽全球

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【共同社2月12日電】在日本國內各地相繼設立的威士忌小規模蒸餾廠中，作為先驅並享譽全球的埼玉縣秩父市“Venture Whisky”公司正在積極擴產。第2蒸餾廠啟用投產，原酒的生產能力增至5倍。陳釀用的新貯藏庫將於今年夏天竣工，貯藏能力也將翻倍。藉助國內外的人氣，將從手工蒸餾廠實現進化。 1月中旬，秩父市內的蒸餾廠籠罩在發酵麥汁的香味中，工作人員正在忙著確認貼在瓶上的標籤。品牌大使吉川由美（39歲）表示：“生產增加，作業量也變大了。” 公司成立於2004年9月。該縣羽生市的東亞釀酒公司破產時，經營者的兒子肥土伊知郎（55歲）取回了約400桶陳年威士忌，進一步陳釀後開始銷售。 設立之初，日本國產威士忌行業缺乏新生力量，整體低迷。肥土在2008年取得了蒸餾廠的生產許可證，據稱是35年來再次發證。 後來，用蘇打水兌威士忌的海波酒開始流行。2014～2015年描寫一甲威士忌（Nikka Whisky）創始人夫婦生平的NHK晨間劇《阿政》加速了這一風潮。 Venture的“Ichiro's Malt”在國際上獲得很高評價。從2006年在英國的專業雜誌上獲評最高分開始，去年也在該國的品鑑會“世界威士忌大獎”上獲得了最高獎項等，榮譽加身。由於持續缺貨，去年秋天發售的首批“10年陳釀”也很快售罄。 該公司在秩父市內建設了第2蒸餾廠，2019年10月啟用投產。據稱引進了直火加熱的蒸餾器，與蒸氣加熱的...