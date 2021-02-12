詳訊：森喜朗宣佈辭職 奧運相或接任奧組委主席

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【共同社2月12日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗（83歲）12日出席理事會和評議員會的聯席懇談會，就蔑視女性發言問題宣佈引咎辭職。懇談會結束後，森喜朗舉行記者會。據相關人士稱，關於森喜朗的後任人選，出現了由日本奧運相橋本聖子接任的方案。此前還擬彙報推薦日本足球協會前會長、奧運村村長川淵三郎（84歲），但獲悉川淵改變態度考慮不同意接任。 奧組委認為需要採取透明度更高的手續，計劃設立選出後任主席的選拔委員會。懇談會上，森喜朗可能就自己決定辭職的理由和原委進行了說明，會上還可能探討了關於性別平等的舉措。 奧組委近期將與國際奧委會（IOC）舉行聯席會議，3月計劃啟動國內聖火傳遞。距7月23日奧運會開幕已不到半年，重建體製成為當務之急。 奧組委鑑於森喜朗宣佈辭職，將推進主席更替的手續。章程規定理事會擁有“選定及免除主席職務”的權限，將通過理事會的決議選出。 森喜朗3日在日本奧委會（JOC）臨時評議員會上稱“有眾多女性加入的理事會很費時間”等，4日道歉稱“這是有悖奧運和殘奧精神的不當表述”，但否定會辭職。贊助商等紛紛提出批評，IOC於9日發表聲明指出森喜朗的發言“完全不妥”。 前首相森喜朗曾擔任日本體育協會（現日本Sports協會）及日本橄欖球協會會長，並為申辦奧運會而盡力。2014年1月奧組委成立後他就任主席，與IOC等合作致力於奧運籌備工作。（完）