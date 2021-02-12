詳訊：日本厚勞省小組特例批准輝瑞新冠疫苗

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【共同社2月12日電】關於美國製藥巨頭輝瑞公司生產的新冠疫苗，日本厚生勞動省的專門小組12日開會，彙總結論稱中央政府可以簡化審查手續，給予“特例批准”。輝瑞疫苗將成為日本首個被使用的新冠疫苗。經過正式的批准程序後，下週起開始以確認安全性為目的，率先給徵得同意的醫生等接種。 供應日本的第一批疫苗12日從比利時布魯塞爾運抵了成田機場。今後，確保所需數量、完善讓希望接種者能順利接種的體制是當務之急。 輝瑞去年12月向厚勞省申請批准在日本生產和銷售疫苗。日本存在以緊急情況或者在海外獲批等為條件，簡化國內審查的“特例批准”。負責審查該疫苗的醫藥品醫療器械綜合機構（PMDA）根據“特例批准”程序，對輝瑞的臨床試驗結果等進行了評估。 PMDA在2月上旬彙總了認為給予批准無妨的審查報告。據悉，在由醫藥品專家等組成的小組會議上，在審議報告內容等之後，得出了相同結論。 該疫苗是輝瑞與德國生物企業拜恩泰科共同研發的。去年11月公佈結果稱，在以約4.3萬人為對象實施的海外臨床試驗中，接種疫苗的小組比未接種小組的發病率減少了95%。（完）