詳訊2：森喜朗宣佈辭職 奧運相或接任奧組委主席

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【共同社2月12日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗（83歲）12日出席理事會和評議員會的聯席懇談會，就蔑視女性發言問題宣佈引咎辭職。此前作為森喜朗後任人選的日本足球協會前會長、奧運村村長川淵三郎（84歲）改變態度，拒絕接任，該人事變成白紙一張。據相關人士稱，出現了由奧運相橋本聖子（56歲）接任的方案。 奧組委秘書長武藤敏郎在懇談會後的記者會上表示，因需要採取透明度更高的手續，將設立由不到十名理事組成的後任主席“候選人探討委員會”，委員長由名譽主席御手洗富士夫（85歲）擔任。作為後任所需的資質，武藤舉出除了奧運會和殘奧會相關經驗外，還要對性別平等及多樣性等具有較高認識。 武藤強調“必須盡快決定後任者”，當被問到由女性接任是否合適時，他稱“選拔中完全沒必要討論性別，只需選出勝任者”。除御手洗以外的成員在決定前不會公佈，但男女人數基本相同，包括選手、中央政府及東京都、日本奧委會（JOC）相關人士。章程規定理事會擁有“選定及免除主席職務”的權限，將通過理事會的決議選出。 川淵接受採訪時稱“我拒絕接任，希望新主席盡最大努力”。橋本表示“完全沒有”收到關於接任主席的詢問及邀請。 森喜朗在懇談會伊始致歉稱“因為不妥當發言造成了很大混亂，給大家帶來困擾，非常抱歉”。他說明辭職的理由稱“重要的是7月舉辦奧運會，不能因為有我在而妨礙籌備工作”。國際奧委會（IOC）主席巴赫發表聲明，就森喜朗宣...