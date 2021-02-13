日本NPO爭取運航首艘“醫療船”支援災區

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【共同社2月13日電】使用自身直升機等活躍於日本各地災區的民間救援醫療隊“空中飛行搜索醫療團ARROWS”，正在力爭實現日本首艘專用於災害醫療的醫療船投入實用。整修舊船努力訓練的船員們表示：“正因為是在被海圍繞的日本，才能前往任何地方，開展高水平支援。”為了支付改裝費用等，正在募集捐款。 醫療船不僅能在陸路被切斷時從海路運送物資，而且也可以成為支援據點。在海外，有的國家海軍擁有可以做手術的醫院船。日本國內也在探討引進，但成本高昂和平時運用成為課題，尚未實現。 運營ARROWS的是在國內外從事人道主義支援和災害支援的認定NPO法人“Peace Winds Japan”（廣島縣神石高原町），在東日本大地震和熊本地震等的支援活動受到了好評。 為了減少造船費，該NPO去年以約780萬日元（約合人民幣50萬元）購買了曾在香川縣運航的客船“伊吹”號（全長34米、140噸）。該船現在停在愛媛縣新居濱市，內部正在施工。最多可搭載醫生等17人。在美國醫院船學習過的船長杉本陸（26歲）說：“有船的話，一定能抵達災區。還能裝載給直升機的補給燃料。” 還設想在災區實施新冠病毒PCR檢測和接納感染者。去年7月的九州暴雨災害中，支援活動也因防疫受限。今後計劃在醫療船上配備檢測儀器，對災民和志願者實施檢測。成員之一的醫生坂田大三（39歲）強調：“在災區努力防止傳染之際出現了遇難者，那就毫無意義了。必須要去支援。...