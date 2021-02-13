話題：日本高中致力於支援學生去台灣上大學

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【共同社2月13日電】日本群馬縣高崎市的東京農業大學第二高中正在致力於支援學生去台灣上大學。這是因為不僅學費比日本便宜，而且對會漢語的人才的商務需求較大，人們期待也有利於今後就業。該校與專業機構合作，面向希望前往者舉辦漢語講座，提供支援。 “試著寫一下為什麼要去念那所大學。”1月下旬放學後，台灣籍講師這樣催促道，於是學生用中文繁體字寫下志願理由和學習計劃。高三的二本松祥慧（17歲）興奮地說：“想在台灣的大學學習IT，將來在海外從事電腦相關工作。” 該高中與“台灣留學支援中心”（茨城縣守谷市）合作，2019年開設了利用放學後和休息日舉辦的漢語講座。2019年度516名畢業生中，有24人升入了台灣的大學。2020年度有14人聽講。 教務主任加藤秀隆（58歲）在2018年7月考察台灣的多所大學之際，對學生的學習熱情和水平之高感到驚訝。該校舉辦介紹台灣的大學的說明會，有超過100位家長前來。加藤分析稱：“大概是因為各企業為了能立即投入使用，紛紛尋找會漢語的人才吧。” 據支援中心介紹，在台灣無論國立還是私立，留學生學費1年只需要35萬日元（約合人民幣2.1萬元）～40萬日元左右。台灣的新冠疫情已被控制，大學正常授課。該中心會長安蒜美保（38歲）指出：“也有很多學生雖然升入了日本的大學，但未能像期盼的那樣上課聽講，於是希望重新升入台灣的大學。”該中心已與7個道府縣的逾50所高中合作，支援力爭去...