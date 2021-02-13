熱點：日本航空業致力於以非接觸式服務防疫

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【共同社2月13日電】作為新冠疫情對策，日本航空業致力於轉換為非面對面、非接觸式服務。航空企業實施機內銷售非現金化，機場採用由機械確認登機牌來提高安心感，期待疫情平息後需求回升。海關導入了電子申報方式，避免檢查區域人員密集。 日航旗下的J-AIR（大阪府池田市）在一部分從大阪（伊丹）機場起飛前往新潟和鹿兒島的航班上啟動新服務，可在搭乘前用電子貨幣等給機內銷售的毛巾付款。購買信息在出發前傳給客艙乘務員，起飛後把商品交給乘客。該服務還有一個優點，即可以避免由於是飛行時間約1小時的短途航班，在遇到氣流顛簸時無法進行機內銷售的問題。 作為接觸感染對策，日航停止了在機內使用現金。負責銷售的牛澤菜穗子（34歲）稱：“有助於讓乘客放心和提高服務質量。”該公司將視使用情況，也探討擴大對象商品和航班範圍。 在關西機場，國際出發口的登機牌確認方式已改為由乘客在自動門的設備上掃描，然後進入安檢區域。成田機場也將在年內開始運用新系統，辦理值機手續時若登記臉部照片和護照信息，就能憑藉面部識別一路暢行至登機口。 海關推進設置電子申報自動門，以替代入境時填寫攜帶品申報單後遞交給職員的方式。使用智能手機APP，把攜帶品信息轉換為二維碼，在專用終端上掃描，若登記了臉部照片，那麼之後只要走過自動門即可。手續僅需1分鐘左右，還能減輕檢查區域的擁擠。 設置該系統的有新千歲、成田、羽田、中部、關西、福岡6個機場，還計劃3月...