詳訊：日本福島近海地震傷者超百人

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【共同社2月14日電】13日晚11點07分左右，日本宮城縣南部、福島縣中通地區和濱通地區觀測到了震度6強（日本標準）的地震。14日據共同社統計，宮城、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、神奈川8縣共計105人受傷。東北至關東大範圍地區有最多逾90萬戶停電，各地還發生斷水。據悉，東京電力福島第一核電站乏燃料池等處有部分水溢出，但對外部沒有影響。 氣象廳分析認為此次地震為10年前東日本大地震的餘震，指出今後一週需要警惕震度6強左右的地震。這是自2011年4月以來再次發生震源位於東北地區近海、最大震度6強的地震。 據東日本高速道路公司稱，常磐高速公路發生塌方，“磐城中央出入口（IC）―亙理IC”區間持續封路。東日本鐵路公司（JR東日本）表示，13日受停電影響，新幹線各條線路部分區間一度停運。東北新幹線的“那須鹽原―盛岡”區間發現多處架線電桿傾斜，與秋田新幹線的“東京―秋田”區間一同，14、15日全天停運。 宮城、福島兩縣設置了災害對策總部。宮城縣內一度有超過5000戶斷水。據福島縣政府介紹，縣內開設避難所並最多接納了逾200人。有10棟住宅部分損毀，該縣已對受災較嚴重的福島市和郡山市等17個市町適用《災害救助法》。 據各家電力公司的消息，宮城縣的女川核電站未見設備明顯異常，輻射監測裝置數值也沒有變化。茨城縣的東海第二核電站和新潟縣的柏崎刈羽核電站並無異常。 氣象廳最新公佈稱，震源位於福島...