關注：東京奧組委主席繼任候選最快一週內出爐

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【共同社2月14日電】多名相關人士13日透露，鑑於東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗（83歲）宣佈辭職，以新成立的探討委員會為中心的繼任者選定工作正式啟動，最快將在1週內篩選出候選人。川淵三郎（84歲）被實際指定為後任，但因過程不透明引發輿論批判和政府反對，此事變成白紙一張。避免混亂狀況長期持續成為當務之急，奧組委力爭盡快得出結論。 探討委員會由御手洗富士夫（85歲）擔任委員長，預計包括男女人數基本相同的共計不到10名理事。據多名相關人士透露，目前正在協調由日本奧委會（JOC）主席山下泰裕（63歲）、體育廳長官室伏廣治（46歲）、柔道金牌得主谷本步實（39歲）、來自體操項目的田中理惠（33歲）等人加入。經理事會決議後正式決定奧組委新主席。 沒有一把手的狀態若長期持續，恐怕也會影響到作為最重要課題的新冠對策，奧組委秘書長武藤敏郎（77歲）表示“將盡快開始（選拔主席候選人）”。考慮到3月聖火傳遞啟動以及判斷能否接納國內外觀眾一事迫在眉睫，將盡快重新建立體制。 據相關人士透露，擁有夏季和冬季奧運會參賽經驗的奧運相橋本聖子（56歲）被視為候選人之一。武藤曾就新主席表態稱“需要擁有與奧運會和殘奧會相關的某些經驗”、“對多樣性的認識非常高的人”等，認為兼任男女共同參畫擔當相的橋本合適的呼聲很高。若就任奧組委主席，則有必要辭去閣僚之職。 橋本12日晚接受記者採訪，否定稱“完全沒有”接到相關請...