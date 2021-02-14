日本新冠特措法經修改後於13日施行

Newsfrom Japan

【共同社2月14日電】日本政府12日在首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策總部會議，決定變更作為對策指針的“基本應對方針”。圍繞如何判斷是否適用新設的“防止蔓延等重點措施”，寫明參考“第三階段”（感染驟增）國家標準。修改後包含重點措施的新冠特措法已於13日凌晨0點施行。面向10個都府縣發佈的緊急事態宣言目前均未解除。週一起將重新探討是否有地區能在3月7日期限前解除宣言。 首相菅義偉在會上就10個都府縣指出：“感染者有減少的傾向，但許多地區病床仍然緊張。”他強調稱：“有必要保持緊張感切實地持續實施對策，減少感染者、住院者、重症患者。” 菅義偉就可直接向中央政府申請停業補助的停業支援金及補貼表示，除對象擴大至大企業的非正式員工外，還將“追溯至1月7日以前進行發放”。 若確認屬於疫情急速擴大的情況，將有可能在第二階段（漸增）實施重點措施。對象地區的都道府縣知事可命令餐飲店等縮短營業時間，對於不服從的情況，可處以20萬日元（約合人民幣1.2萬元）以下罰款。罰則將充分考慮人權謹慎適用，以通過細緻說明謀求理解與合作為基本。 經濟再生擔當相西村康稔12日傍晚出席眾參兩院的議院運營委員會會議，就基本應對方針的變更進行了事先彙報。 圍繞解除緊急事態宣言，不僅需要從“第四階段”（疫情爆髮式擴大）降至“第三階段”以下水平，醫療機構和保健所是否充分減負並恢復功能似乎也是重要因素。（完）