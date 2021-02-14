詳訊：日本正式批准輝瑞疫苗 17日起為醫療人員接種

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【共同社2月14日電】日本厚生勞動省14日正式批准美國製藥巨頭輝瑞公司生產的新冠疫苗，成為國內首個獲批疫苗。此次採用了鑑於在海外已獲批等而簡化日本審查手續的特例批准制度。17日起以確認安全性為目的，將率先為約2萬名醫療人員接種。 從輝瑞主力工廠所在地比利時出發的第一批疫苗12日運抵日本成田機場。由於歐盟（EU）已對區域內生產的疫苗強化出口管制，此後的供應量和交付時期尚不清楚。日本為確保所需數量持續與歐盟和輝瑞談判。地方政府將加緊完善能讓眾多居民順利接種的體系。 輝瑞在海外以約4.3萬人為對象，實施了接種疫苗或安慰劑的臨床試驗。公佈的結果顯示，比較各組在接種後的新冠發病率，抑製發病有效性為95%。輝瑞在日本國內實施了以160人為對象的臨床試驗。 美國疾病控制和預防中心表示，截至1月下旬，美國有約1200萬人接種了該疫苗，出現全身性劇烈過敏反應症狀的情況“很罕見”。 率先接種時，將收集日本接種後出現症狀的種類和頻率的數據。設想3月中旬起為約370萬參與新冠患者診療和搬運的醫療人員、4月1日起為約3600萬65歲以上老年人開始接種。65歲以上老年人的大多數結束第二次接種後，將以未滿65歲為對象，優先為其中基礎疾病患者接種。 該疫苗由輝瑞與德國生物企業拜恩泰科共同研發，運用了人工合成基因“信使RNA”（mRNA）並用於人體的新技術。（完）