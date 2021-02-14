詳訊：日本福島近海地震傷者達155人

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【共同社2月14日電】日本福島、宮城兩縣13日深夜測得最大震度6強（日本標準）的地震，14日據共同社統計，宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川9縣共計155人受傷。東日本鐵路公司（JR東日本）透露，由於東北新幹線設備受損，恢復全線運行預計需要大約10天。各地相繼有住宅受災，福島、宮城至少有約240人暫時前往採取新冠防疫措施的避難所。 東北和關東地區等最多超過90萬戶的停電已修復，但福島、宮城仍舊斷水。據厚生勞動省透露，宮城和福島、茨城、栃木縣內最多有約2.57萬戶臨時斷水。接到福島縣災害派遣請求的自衛隊在測得震度6強、幾乎全境斷水的新地町開始供水行動。 首相菅義偉在14日的相關閣僚會議上發出指示，要求與受災地方政府協作採取萬全對策。東京電力福島第一核電站的乏燃料池等處有部分水溢出。東電表示對外部沒有影響。14日也接連發生在福島縣測得震度4的地震等。 據福島縣政府透露，縣內18個市町村共開設70處避難所，最多接納了203人。在測得震度6強的相馬市，避難所作為新冠對策，按家庭分配帳篷型隔間。宮城縣至少有約40人避難。 福島縣對住宅受災較嚴重的福島市和郡山市等17個市町適用了《災害救助法》。救助費用等由中央政府和縣政府負擔。 據JR東日本透露，東北新幹線新白河―古川區間有架線電桿折斷、高架橋損傷。包括該區間在內的那須鹽原―盛岡區間14日停運，東京―那須鹽原區間和盛岡―新...