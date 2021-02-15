宮城和福島兩縣避難所疫情下也令人放心

Newsfrom Japan

【共同社2月15日電】13日發生最大震度6強（日本標準）的地震後，宮城、福島兩縣的各地方政府在新冠疫情下著手運營避難所，對使用帳篷的隔間進行消毒、測溫。在按照事先準備實施的地區，居民表示“雖然新冠令人不安，但能安心度過”。此外還發揮東日本大地震的經驗。 福島縣相馬市體育館最多有92人避難。據市社會福祉課課長村井智一介紹，在入口處促進消毒，並徹底進行了測溫。定時換氣，還為每戶家庭準備了隔間帳篷。此外設想出現發熱者，還確保了特別房間。 同妻子和2名年幼的孩子一起寄身於帳篷的柳澤裕紀（29歲）鬆了一口氣說：“由於之前預想許多人擠在一塊兒睡，單獨隔開讓人放心。” 此外還有事先訓練有助於迅速行動的例子。宮城縣山元町去年10月進行了包括新冠對策在內的避難所運營訓練。此次地震中，不到兩個小時成功開設了10處，負責人頗有心得地表示“已按照設想的那樣推進”。該町曾在地震中遭受海嘯災害，該人士稱“町民高度的防災意識也助推了適當的行動”。 在福島縣國見町的觀月台文化中心，除消毒和測溫外，還確認了身體狀況以及與新冠患者的接觸史。此外還帶來了該町儲備的面罩、口罩、長袍。去年8月，該町製作了彙總避難所傳染病預防措施的《避難所衛生手冊》。（完）