東京都漏報838名新冠感染者

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【共同社2月15日電】東京都政府15日發佈消息稱，多個保健所在去年11月18日至今年1月31日期間，總計漏報838名新冠病毒感染者。感染人數創新高的1月7日確診病例由最初的2447人增至2520人。 漏報人數最多的是1月7日，達73人，漏報與感染人數增加的時間重合，都政府認為“可能是感染人數激增導致保健所業務量增大，出現未輸入數據的情況”。 2月14至15日共有637人確診感染，包括漏報部分在內，累計病例107609人；死亡各6人共計12人，累計死亡1137人。 新增病例中，14日為371人，15日為266人。65歲以上老年人兩天共計180人。截至15日住院患者有2341人，其中重症患者較14日減少6人，為97人，這是繼1月2日後再次降至兩位數水平。 都內感染人數持續減少趨勢，11日的最近七天日均感染人數低於政府作為解除緊急事態宣言大致標準的500人。另一方面，重症化風險高的老年人群佔比增加，許多天單日死亡人數為兩位數。（完）