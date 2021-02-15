奧運選手對接種新冠疫苗心態複雜

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【共同社2月15日電】美國製藥巨頭輝瑞公司生產的新冠疫苗成為日本國內首個獲批疫苗，有望帶動東京奧運會和殘奧會的舉辦。國際奧委會（IOC）推薦選手接種疫苗，但不良反應和對狀態調整的影響等不清楚的地方很多，力爭出戰奧運的選手對疫苗的心態很複雜。 奧運選手接種疫苗並未成為義務。然而皮划艇激流迴旋男子單人划艇選手羽根田卓也表示，“雖然害怕不良反應，但以會影響比賽發揮為由，只有自己不接種是不行的”｡他認為應根據世界動向進行判斷，表示“運動員與普通人之間沒有界限，大家必須都接種”。 男子體操鞍馬選手龜山耕平表示最優先奧運參賽，稱“如果為了奧運會必須接種，那麼無論是不安還是其他什麼都會接種”。男子柔道100公斤以上級選手原澤久喜也表示：“希望以健康的狀態參加比賽，即便是為了預防感染，如果可以接種也希望接種。” 另一方面，女子田徑一萬米選手新穀仁美在此前的採訪中慎重地表示，“很在意（把什麼東西）打進自己身體裡，如果是無法確保安全性的東西就不想接種”。男子射箭選手武藤弘樹也煩惱地稱：“雖然從不擴散感染的意義上來說最好接種，但我是過敏體質，很難。”（完）