日本擬創設削減塑料垃圾的商品認證制度

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【共同社2月16日電】日本政府16日向自民黨出示了面向削減塑料垃圾的新法案。今後將創設對使用紙等替代材料或通過輕量化減少塑料使用量的商品的認證制度。政府機關將帶頭購買獲得認證的商品，並呼籲消費者購買。此舉旨在助力顧及環境的商品面世。政府將向本屆國會提交新法案，力爭2022年度施行。 新法案為“塑料資源循環促進法案”，規定由政府制定輕量化和循環利用便利度等面向廠商的指針。符合指針的商品將由受政府委託的機關予以認證。預計不使用塑料瓶的洗髮水等商品將成為對象。 新法案還寫明，民間企業和消費者“必須努力使用”認證商品。 《綠色採購法》規定中央省廳等政府機關應採購顧及環境的物品，認證商品也將被納入該法的對象品種。 日本國內每年產生超過800萬噸塑料垃圾。限制髒塑料垃圾進出口的修改後的《巴塞爾公約》已於今年1月生效。流向海洋帶來的環境污染也成為問題，政府將通過導入新制度加緊採取對策。（完）