日本4月起嚴懲司機未體檢發生交通事故的企業

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【共同社2月16日電】日本國土交通省對未接受體檢的巴士、出租車和卡車司機因病發生重大人身事故的情況，從4月起將對營運企業做出暫停車輛使用的行政處分。這是由於在駕車途中因心腦疾病等失去意識的情況有所增加。避免看漏通過體檢能掌握的疾病徵兆，以減少事故。 處分對象為讓過去1年以內未體檢的人駕車而發生死亡、重傷或20人以上輕傷的事故。首次違反將處以40天暫停使用（有1輛車的情況，2輛為20天），再次違反則增至80天。 目前在監查中若發現司機未體檢也會做出處分，而今後對事故將予以嚴懲。 據國交省介紹，營運車輛的司機因病發生事故或中斷駕駛的案例2019年接報327起，是2013年的2.4倍。其中，人身事故23起，物損為66起。按類型來看，最多的同乘巴士為167起，其後依次為卡車77起、出租車56起、包租巴士27起。 2013年起的7年裡，事故或中斷駕駛的司機共計1891人，心臟疾病佔15%，腦部疾病佔13%，呼吸系統疾病佔6%。（完）