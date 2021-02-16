東京奧組委新主席遴選注重國際性和協調能力

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【共同社2月16日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會16日召開遴選已宣佈辭職的森喜朗後任主席的“候選人探討委員會”首次會議，作為新主席應具備的資質，彙總了國際知名度和全球視野、組織運營協調能力等5項觀點。奧組委秘書長武藤敏郎在會後接受媒體採訪時預計稱，17日召開第2次會議，基於資質的人選將有進展。 據悉，作為新主席候選人被提及的奧運相橋本聖子對就任一事向身邊人士露出為難的神色。 鑑於已作廢的日本足球協會前會長川淵三郎（84歲）接任安排被批“密室人事”，探討委員會力爭提高遴選過程的透明度。武藤未明言17日是否把候選人鎖定為1人，但表示“存在（統一化的可能性）”。最快本週內鎖定候選人並經理事會決議後正式決定新主席。 橋本在16日的記者會上就是否接到有關主席一職的意向徵詢，再次否定稱“完全沒有那樣的事”。 首次會議就探討委員會成員也能被推舉為主席候選人達成了共識。 遴選的5項標準不僅有“對奧運會和殘奧會及體育的深厚造詣”、“國際性活動的經驗、國際知名度和全球視野”、“組織運營能力及使多種多樣相關人士融洽的協調能力”，還包括能實現男女平等及共生社會等“奧林匹克憲章及東京奧運理念並使之成為未來遺產的人”、“了解東京奧運迄今歷程和籌備情況”。 探討委員會由名譽主席御手洗富士夫（85歲）擔任委員長，但奧組委未公佈其他成員名單。據相關人士透露，成員共8人，包括日本奧委會（JOC）主席山下泰裕、體育廳...