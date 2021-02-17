獨家：日本全球變暖對策法將寫明淨零排放目標

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【共同社2月17日電】面向日本政府提出的到2050年實現溫室氣體淨零排放的《全球變暖對策推進法》修正案整體內容16日出爐。其中提出創立使導入太陽能等可再生能源以推動去碳化與盤活地方及環境保護對接的制度，將新設基本理念，還寫明“到2050年實現去碳社會”。經過與執政黨的協調，將向本屆國會提交。 日本首相菅義偉在去年10月的施政演說（所信表明演說）中宣佈了淨零排放目標。不過，主導地區相關工作的地方政府也提出了人手不足的意見，實現目標的道路艱險。 修正案把有益於地方的可再生能源發電項目定義為“地區去碳化促進項目”。市町村將事先設定對象項目和區域、對參與者要求的地方貢獻措施等條件，設想包括僱用居民和災害時提供電力等。 有意參與者將向市町村提交根據條件制定的計劃。如果獲批，將簡化項目過程中所需的手續。用於水力發電的取水和用於地熱發電的溫泉挖掘、在森林及農地的設施完善等將成為對象。 面向修改法律，環境省的專家研討會去年建議稱，地方政府制定的全球變暖對策執行計劃“應根據地區實際情況設定再生能源導入目標”。 不過，考慮到小規模地方政府和執政黨內部存在異議，對都道府縣、政令指定城市、核心市規定有義務設定，對其他市町村則僅要求努力。 圍繞淨零排放的目標，將新設“基本理念”這一項目。修正案提及力爭實現氣溫升幅與工業革命前相比控制在不到2度的《巴黎協定》，寫明“全球變暖對策的推進以到2050年實現去碳社會...