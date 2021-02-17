詳訊：東京奧組委方面擬請奧運相橋本擔任主席

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【共同社2月17日電】圍繞東京奧運會和殘奧會組織委員會下任主席的遴選，17日採訪相關人士獲悉，奧組委設置的“候選人探討委員會”（委員長為名譽主席御手洗富士夫）將邀請奧運相橋本聖子（56歲）就任。據分析，夏季和冬季共7次參加奧運以及政治經驗、男女共同參與和多樣性相關意識等受到肯定。 奧組委17日在東京都內舉行探討委員會第2次會議。18日將舉行第3次會議。今後打算徵得橋本的同意，最快本週內召開理事會會議等，正式選出主席。橋本對就任一事曾向身邊人士表露為難之意，其應對受到矚目。 橋本是日本女子速滑項目首位奧運獎牌得主，在1992年阿爾貝維爾冬奧會榮獲1500米銅牌。她還作為自行車運動員3次參加夏季奧運。 橋本1995年首次當選參議員，目前為第5個任期。她曾任自民黨參院議員會長等，2019年9月就任奧運相。 奧組委章程規定從理事中挑選1人擔任主席。並非奧組委理事的橋本如要就任，需經過評議員會選任理事的程序。 因蔑視女性發言而宣佈辭去奧組委主席一職的森喜朗此前詢問日本足球協會前會長川淵三郎是否願意接任。鑑於被批遴選過程未確保透明度，川淵拒絕就任。政府內部也有呼聲欲推舉兼任男女共同參畫擔當相的橋本。（完）