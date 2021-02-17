日本2020年國內旅遊消費因疫情大減54.9%

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【共同社2月17日電】日本觀光廳17日發佈初步數據稱，2020年國內旅遊消費額較上年減少54.9%，為9.8982萬億日元（約合人民幣6028億元）。受新冠疫情導致人們避免旅遊的影響，該金額是以現行方式實施調查的2010年以來最少的。累計旅遊人數減少50.3%，為2.9177億人。旅遊支援項目“Go To Travel”僅產生了暫時性效果。 具體的消費額中，住宿旅遊為7.7394萬億日元，較上年減少54.9%；當天往返的旅遊為2.1588萬億日元，減少54.8%。 按季度來看，一季度（1～3月）較上年同期減少了21.7%，發佈第一次緊急事態宣言的二季度大減83.2%。受啟動Travel項目影響，三季度減少56.6%，東京加入打折對象的四季度回升至減少46.5%。 交通、住宿、餐飲和土特產等旅遊支出額每人每次平均33925日元，較上年減少9.2%。該金額不含Travel項目的打折部分。有意見認為在新冠疫情下，人們傾向於選擇就近旅遊，交通費減少也是原因之一。 旅遊人數方面，住宿的有1.6036億人，減少48.5%，當天往返的有1.3141億人，減少了52.3%。（完）