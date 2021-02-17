日本新冠疫苗接種首日在首都圈8家醫院實施

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【共同社2月17日電】日本國內17日啟動了新冠疫苗接種。目前為醫務人員率先接種以調查安全性。首日有首都圈8家醫院的125名醫務人員接種。本週內將加速推進，下週在所有參加率先接種的全國100家醫院啟動。接種疫苗的4萬人中將有2萬人每天記錄健康狀態，厚生勞動省的研究組每週公佈收集到的數據。通過向國民提供安全性相關信息，致力於消除疑問和憂慮。 17日實施接種的有國立醫院機構東京醫療中心（東京都目黑區）、關東勞災醫院（川崎市中原區）等。沒有接到出現嚴重不良反應的報告。 開展安全性調查是因為僅憑美國輝瑞已在國內外實施的臨床試驗難以摸清日本人不良反應的特徵和頻率。參加者需在首次接種後的7週時間裡記錄健康狀態。研究組通過各家醫院對發燒、倦怠等輕度症狀至重度症狀每週進行統計。 厚勞省原來估計率先接種的參加者為“1萬至2萬人規模”，結果有超額的4萬人申請。100家醫院中的多數預計從19日開始接種。 研究組代表、順天堂大學客座教授伊藤澄信期待稱：“如果能以2萬人規模實施調查，也能獲得預想千分之一頻率發生的不良反應的數據。” 海外臨床試驗結果及美國疾病控制和預防中心（CDC）的調查顯示，7成左右的人稱接種輝瑞疫苗的部位感到疼痛。發熱和疼痛、倦怠等疑似不良反應的症狀發生頻率較高，而嚴重的案例較少。第2次接種後自訴出現症狀的人多於第1次。全身性劇烈過敏反應症狀發生頻率為20萬分之一，十分罕見。為防備全身性劇...