詳訊：奧運相橋本將擔任東京奧組委主席

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【共同社2月18日電】據相關人士透露，東京奧運會和殘奧會組織委員會18日召開理事會會議，批准了奧運相橋本聖子（56歲）成為奧組委新主席候選人。同一天，遴選新主席的“候選人探討委員會”舉行第3次會議。隨後舉行的當天首次理事會會議上，探討委員會推薦橋本並報告稱其本人已同意。經過下午的評議員會議和第2次理事會會議，橋本的就任正式敲定。 理事會會議伊始，擔任主席的奧組委副主席遠藤利明致辭稱：“希望就符合新主席的人選達成一致，站在各自立場上造勢扶持。” 遴選因蔑視女性發言引咎辭去主席一職的森喜朗後任的探討委員會由名譽主席御手洗富士夫擔任委員長，退役運動員理事等8人組成。17日的第2次會議根據國際知名度、組織運營能力等5項觀點選出候選人，把人選鎖定為曾征戰夏季和冬季7屆奧運會且兼任男女共同參畫擔當相等擁有豐富政治經驗的橋本，決定邀請其就任。 奧組委章程規定從理事中選出1人擔任主席。由於橋本並非理事，需經過評議員會選任為理事，再通過理事會互選當選為主席。國務大臣規範禁止閣僚兼任公益法人的高層職務（零報酬的名譽職務等除外），因此兼任奧運相與奧組委主席存在困難。 橋本是日本女子速滑項目首位奧運獎牌得主，在1992年阿爾貝維爾冬奧會上勇奪1500米銅牌。她還作為自行車運動員3次參加夏季奧運會。 橋本1995年首次當選參議員，目前為第5個任期。2019年9月就任奧運相，去年9月再任。 源於森喜朗蔑視女性...