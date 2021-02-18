詳訊：橋本聖子出任東京奧組委主席

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【共同社2月18日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會18日召開理事會等會議，選出奧運相橋本聖子（56歲）擔任新主席，接替因蔑視女性發言辭職的森喜朗（83歲）。森喜朗發言引發一系列問題導致後任遴選出現了混亂。面向新冠疫情對策等難題堆積如山的5個月後的奧運，夏季和冬季共參加7屆奧運會且體育與政治經驗豐富的女性領導被委以重任。 奧組委成立的“候選人探討委員會”（委員長：名譽主席御手洗富士夫）從國際知名度、組織運營能力等5項觀點進行了遴選，決定邀請橋本出任。得到橋本同意後，18日在奧組委理事會和評議員會上正式決定任命。國務大臣規範禁止閣僚兼任公益法人的高層職務（零報酬的名譽職務等除外），橋本已遞交閣僚辭呈。 橋本在1992年阿爾貝維爾冬奧會上奪得女子速滑1500米銅牌，在日本女選手中首獲冬奧會獎牌。她還參加了3屆夏季奧運會的自行車項目。橋本1995年首次當選參議員，目前是第5次當選。2019年9月就任奧運相，去年9月再次擔任。 後任主席遴選中，安排前日本足協主席川淵三郎接任一事缺乏透明度，被批評是“密室人事”，不得不撤回。國際奧委會（IOC）就森喜朗發言發聲明稱“完全不妥”，奧組委向奧運贊助商解釋原委等，出現了很大混亂。（完）