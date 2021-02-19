日企研發的新冠疫苗力爭3月開始臨床試驗

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【共同社2月19日電】18日獲悉，致力於新冠疫苗研發的日本KM Biologics公司（熊本市）17日向中央政府提交了臨床試驗計劃。力爭3月下旬啟動以成年人為對象的臨床試驗，在2023年度內投入實用。該公司產品研發部長園田憲悟在接受共同社採訪時透露了該消息。 日本17日開始接種美國製藥巨頭輝瑞公司生產的疫苗。雖然在研發上落後於海外，但園田指出“如果依賴進口，（用於購買的）國家資金將流向海外，也無法預計能否穩定供應。還應該考慮將來大概每年都流行，需要反復接種的情況”，強調需要便宜的國產疫苗。 該公司研發的是用消除毒性後的病毒製造的滅活疫苗，與輝瑞疫苗的生產手法不同。滅活疫苗在脊髓灰質炎等傳染病上已獲得了成效，園田表示“可以期待不良反應的風險變得較低”。 公司去年5月著手研發，在動物實驗中確認了有效性。今年3月下旬起，將以人為對象開始小規模臨床試驗。計劃在秋季到冬季進行數萬人規模的試驗後上市流通。公司將投入超過60億日元（約合人民幣3.7億元），把新型流感用疫苗生產設備改為新冠用設備，完善生產體制。預計半年內能生產數千萬劑。 園田稱：“疫苗在國內充裕普及後，將把擴展到海外也納入視野。” KM Biologics的前身是“化學及血清療法研究所”，擁有日本國內最大規模的疫苗生產設備。2018年進入明治控股旗下。（完）