詳訊：G7峰會聲明擬寫入支持舉辦東京奧運

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【共同社2月18日電】18日獲悉，關於七國集團（G7）首腦在19日視頻會議後發表的聯合聲明，正在朝著寫入“對於舉辦（今夏東京奧運會和殘奧會）的日本意願予以支持”的方向展開最後協調。這將是主要國家領導人回應希望消除質疑舉辦論調的日方意向，首相菅義偉計劃以G7的支持為後盾力促舉辦。 不過，在日本國內給所有國民接種新冠疫苗尚無眉目的形勢下，對伴隨奧運的人員移動妨礙防疫的擔憂無法消除。東京奧組委前主席森喜朗的蔑視女性發言引發批判，結果不得不辭職，也成為了逆風。無法預計舉辦奧運的國際氛圍能否高漲。 菅義偉16日與今年G7輪值主席國英國的首相約翰遜舉行電話會談，就舉辦東京奧運尋求支持。約翰遜回應稱予以全面支持。 G7首腦聯合聲明中，預計將面向受新冠疫情打擊的世界經濟的全面復甦，再度確認團結。疫苗普及在各國存在差異的現狀將被視為問題，G7將展示力爭包括發展中國家在內公平供應的想法。不僅要求進一步加速旨在實現去碳化社會的舉措，還將指出金融穩定和制定國際性徵稅規則的重要性。 上次G7首腦會議是商談新冠應對的去年4月的視頻會議。此次將是美國總統拜登就任後的首次主要國際會議。英國政府預定今年6月在西南部的康沃爾以面對面形式召開首腦會議。（完）