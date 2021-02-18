丸川珠代再度出任日本奧運相

Newsfrom Japan

【共同社2月18日電】對於辭去日本奧運相職務後就任東京奧運會和殘奧會組織委員會主席的橋本聖子（56歲）的後任，首相菅義偉18日決定起用前奧運相丸川珠代（50歲）。菅義偉重視女性活躍的視角、以及促使東京奧運成功的以往經驗，決定再度起用丸川。他向橋本表示：“希望你竭盡全力使其成為受國民歡迎的奧運。我將切實提供支持。” 正因為此次人事任命是東京奧組委前主席森喜朗的蔑視女性發言導致的突然更迭，菅義偉等政府幹部考慮到輿論，以女性為中心推進了遴選。再度起用丸川意在加緊重振舉辦奧運的態勢，順利推進準備工作。這是去年9月上台的菅義偉內閣首次更換閣僚。 菅義偉就橋本擔任奧組委主席，在官邸對媒體表示“希望她朝著受到世界歡迎的安心安全的奧運而竭盡全力”，還說“期待她為切實實現奧運會和殘奧會的理念而努力”。 對於奧組委，菅義偉要求其獲得國民的信賴並確保透明度。關於選出新主席，他認為是“考慮了各種條件，切實做好了工作”。他就丸川強調“由於也是國會召開期間，希望不要造成阻礙，活用經驗努力工作”。丸川與前任橋本相同，兼任女性活躍、男女共同參畫擔當相。（完）