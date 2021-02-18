詳訊3：橋本聖子出任東京奧組委主席

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【共同社2月18日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會18日召開理事會等會議，選出前奧運相橋本聖子（56歲）擔任新主席，接替因蔑視女性發言辭職的森喜朗（83歲）。森喜朗發言引發一系列問題，後任遴選工作出現了混亂。面向新冠疫情對策等難題堆積如山的5個月後的奧運，在體育和政治兩方面都經驗豐富的女性領導人擔負起重任。 橋本在記者會上提出“新冠疫情對策”和“男女平等”，表明決心稱“我的任務是實現安全最優先的奧運，改變社會氛圍。將帶著速度感前進，致力於恢復信賴”。首相菅義偉在官邸向媒體表示：“希望她朝著受到國民和世界歡迎的安心安全的奧運而竭盡全力。” 奧組委設立的“候選人探討委員會”（委員長：名譽主席御手洗富士夫）從國際知名度、組織運營能力等5項觀點進行了遴選，決定邀請橋本出任。得到橋本同意後，18日在奧組委理事會和評議員會上將她列為理事，然後選其出任新主席。國務大臣規範禁止閣僚兼任公益法人的高層職務（零報酬的名譽職務等除外），橋本當天辭去了奧運相職務。前奧運相丸川珠代接任。 橋本在夏季和冬季奧運會共7次參賽，1992年阿爾貝維爾冬奧會上奪得速滑1500米銅牌，在日本女選手中首獲冬奧會獎牌。她還參加了3屆夏季奧運會的自行車項目。橋本1995年首次當選參議員，目前是第5次當選。2019年9月就任奧運相，去年9月再次擔任。 後任主席遴選中，森喜朗指定前日本足協主席川淵三郎接任的不透明的人事安排被批評...