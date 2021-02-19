橋本聖子欲將奧組委女性理事比例提高至40%

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【共同社2月19日電】就任東京奧運會和殘奧會組委會主席的橋本聖子19日啟動具體工作。為了推進“男女平等”，提出將奧組委女性理事比例提高至40%的方針，挽回因前主席森喜朗蔑視女性發言而受損的組織形象是當務之急。距奧運會開幕只剩150多天，但橋本對改革充滿熱情，稱：“很多人都在關注。我將迅速開展工作，努力挽回信譽。” 對於森喜朗發言稱“有眾多女性加入的理事會很費時間”的反對浪潮仍在持續，16日要求防止類似言論再次出現等的部分女性向奧組委提交了通過互聯網徵集到的157425個簽名。簽名要求探討防範措施並使女性理事達到4成。曾是奧運相及男女共同參畫擔當相的橋本表示：“不僅僅是認真對待這一呼聲，如果不能切實展現改革後的姿態，問題就無法解決。” 截至18日，在奧組委35名理事（包括主席）之中，女性有8人，約佔22%。除橋本外，還有國際奧委會（IOC）項目委員荒木田裕子、柔道奧運冠軍谷本步實、攝影家蜷川實花等人。奧組委章程規定理事在35人以內，若要增加女性，可以採取更改章程增加理事名額等方法。 奧組委作為賽事理念倡導“多樣性與和諧”。針對此次的問題，計劃設立性別平等推進小組，將在本月內公佈體制詳情。（完）