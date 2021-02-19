NPO法人募資為遭遇欺凌等青少年打造“第三空間”

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【共同社2月19日電】由於虐待及欺凌等，既不願待在家裡也不願去學校，為給有著此類煩惱的10多歲人群打造作為“第三空間”的青少年中心，認定NPO法人“3keys”（東京都）正在網上募集資金。本來就很少的可安心逗留的場所因新冠疫情進一步減少，“3keys”希望提供既非公共設施也非商業設施的新選項。 “3keys”設立於2009年，致力於運營援助兒童學習和面向10多歲人群的諮詢網站。“與父母在家的時間變長，暴力激化。”“無處可去，一直在外徘徊。”疫情蔓延的去年春季以後，每月逾百件諮詢中令人心痛的內容比比皆是。 對於煩惱於親子關係和朋友關係的10多歲青少年而言，很難前往家庭和學校附近的公共交流設施，去咖啡館等商業設施則經濟負擔較重。此外，這些設施受疫情影響停業或限制使用的情況增多，需要可接納青少年的場所。 位於東京都新宿區正在完善的青少年中心面積約290平米。設有類似客廳的場所和浴室，力爭成為介於家庭和公共設施之間、能讓孩子們放鬆的空間。除提供簡餐和學習援助外，還設有諮詢單間，提供能向律師、臨床心理士等專家吐露煩惱的服務。計劃每週開放3至5天左右，時間為上午9點至晚上9點。 代表理事森山譽惠表示：“希望打造成能讓他們放鬆心理、找回自我的空間。將發佈通過運營獲取的知識經驗，助力其他地區打造類似空間。”（完）