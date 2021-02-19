福島核事故後進電力公司的核能部門職員佔27%

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【共同社2月19日電】18日採訪日本各電力公司獲悉，在擁有核電站的10家公司的核能部門職員中，2011年3月東京電力福島第一核電站事故後進公司工作的人佔27%。負責核電站運轉監控和故障應對的操作員中，沒有在運轉的核電站工作經驗的佔24%。福島核事故發生將滿10年，在事故被淡忘令人擔憂的形勢下，繼續開展以事故為教訓的安全教育和維持操作員的技能成為課題。 截至去年11〜12月，在10家公司核能部門的共11405名職員中，事故後進公司的有3026人。佔比最高的北海道電力為38%，各公司均在20%以上。 東電在事故後的2012年和2013年春季沒有招聘應屆畢業生，但2900人中有650人（22%）在事故後進公司。據稱事故發生後，核能部門職員總數基本持平，但近年來沒有經歷過事故的職員每年增加100人左右。 負責人說：“總是抱著公司內部大概也會淡忘的想法，始終力圖充實安全教育。長期維持有助於職員行動的教育內容是課題。” 除福島第一、第二核電站以外的15個核電站共1923名操作員中，沒有在運轉的核電站工作過的有460人。女川（東北電力）、東通（東北電力）、濱岡（中部電力）、島根（中國電力）的佔比高達40%以上。事故後重啟的核電站中，大飯（關西電力）、伊方（四國電力）、玄海（九州電力）、川內（九州電力）則為零。 各公司除了在模擬電站中央控制室的設施內進行訓練外，還向其他公司的運...